Turismo, chiude l'unico albergo rimasto ad Enna alta

Niente più alberghi ad Enna alta. Dopo la chiusura dell'Hotel Sicilia nel 2018, ora tocca all'Hotel Bristol , un piccolo albergo 3 stelle a gestione familiare in pieno centro storico che era rimasto l'unico in funzione nel capoluogo.

La struttura era stata aperta 6 anni fa ma la crisi del turismo legata alla pandemia ne ha decretato la fine. Per la città si tratta di una grossa perdita dato che complessivamente può contare solo su un centinaio di posti letto per ospitare i turisti, tra B&B e camere in affitto.

Un numero insufficiente soprattutto in occasione della Settimana Santa, quando Enna diventa meta di migliaia di turisti che fanno fatica a trovare un posto dove dormire a meno che si spostino ad Enna bassa o a Pergusa.

