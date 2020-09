Nicosia, lavori in via Belviso: stanziati 513 mila euro

Per migliorar la viabilità urbana ed extraurbana sono in itinere importanti interventi a Nicosia. Pubblicato il bando di gara per la manutenzione straordinaria e la ripavimentazione della disastrata via Belviso.

Si tratta di un intervento tanto necessario quanto atteso da anni come quelli sulla viabilità rurale per la quale sono stati assegnati i lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali inserite in «zona B». Entrambi gli interventi sono finanziati con gli avanzi di amministrazione del bilancio consuntivo 2018.

