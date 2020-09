Ebay e Camera di Commercio Palermo-Enna per sostenere l'e-commerce tra le imprese

Sostenere la diffusione dell’e-commerce tra le imprese è l’obiettivo della Camera di Commercio Palermo-Enna che ha messo a punto una partnership con il colosso tra E-bay che verrà presentata martedì 29 settembre, alle ore 10, nel corso di un webinar gratuito, organizzato dal Punto Impresa Digitale, rivolto a tutte le imprese che vorranno entrare nel mercato online.

“Il progetto – spiega il presidente della Camera di Commercio Palermo- Enna Alessandro Albanese - consiste nel realizzare un’iniziativa che supporti le imprese in diversi aspetti del loro processo di accesso all’e-commerce: dalle attività di formazione, al supporto commerciale, a quello promozionale e tecnico, il tutto finalizzato a favorire il loro ingresso sui canali di vendita on-line e ad operare al meglio sulla piattaforma eBay”.

Per le imprese aderenti, il progetto prevede 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio “Standard” e 6 mesi gratuiti per il negozio “Premium”, oltre all’opportunità di non pagare alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni dall’attivazione del negozio eBay e della promozione. Il Progetto prevede anche la creazione di una pagina ‘eBay University’, dove le imprese potranno trovare materiale informativo, tutorial e tutto il supporto necessario per operare al meglio nel mercato on-line sfruttando le opportunità e i consigli offerti da eBay.

L’iniziativa prevede anche la messa a disposizione di un supporto tecnico gratuito per le Camere di commercio, ovvero la possibilità di contattare un esperto eBay attraverso una casella mail dedicata per la risoluzione di problematiche connesse alla gestione delle vendite e del negozio da parte delle imprese.

All’incontro prenderanno parte il presidente Alessandro Albanese e il segretario generale della Camera di Commercio Palermo-Enna, Guido Barcellona, Barbara Bailini e Karim Berdaoui, responsabili eBay.

