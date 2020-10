Il ministro Provenzano in Sicilia: "In campo un progetto per le aree interne"

"Abbiamo l’opportunità per poter mettere in campo un progetto per la Sicilia interna, di questo stiamo ragionando oggi: Agrigento, Caltanissetta, Enna. Abbiamo avuto, fino ad ora, delle politiche che troppo spesso hanno privilegiato i grandi poli, le grandi città, dimenticando una parte dei nostri territori". L’ha detto il ministro per il Sud Provenzano Giuseppe Provenzano che è arrivato ad Agrigento per discutere del "Cis", il contratto istituzionale di sviluppo, con il sindaco uscente Lillo Firetto.

"Io sono figlio di questa terra e sento il dovere di farla partecipare da protagonista alla nuova stagione che, grazie alla battaglia fatta in Europa dal governo italiano, si è aperta. Recovery fund, nuove risorse per le politiche di coesione - ha aggiunto Provenzano - . Noi abbiamo messo in cima all’agenda di Governo il Sud, è un Sud che io conosco bene".

