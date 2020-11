Ospedale di Enna, reparto di rianimazione destinato ai pazienti Covid

Il reparto di rianimazione di Enna sarà riservato solo ai pazienti Covid. Sarà invece l'ospedale di Nicosia a prendere in carico i pazienti non Covid.

Il Responsabile della Rianimazione di Enna, Ezio De Rose, dice: "Attualmente sono disponibili 8 posti letto COVID nella Rianimazione di Enna. In base alle necessità legate alla curva epidemiologica, saranno attivati ulteriori 6/8 posti letto di Rianimazione per i soggetti colpiti dal COVID".

Il Responsabile della Rianimazione di Nicosia, Davide Di Fabrizio, afferma: "L'apertura del Reparto di Rianimazione di Nicosia è stata una scelta oculata e adeguata a fronteggiare l'attuale emergenza: i sette posti letto disponibili copriranno il fabbisogno di assistenza in terapia intensiva non COVID".

L'assistenza anestesiologica è comunque sempre assicurata nell'ospedale ennese e, a tal proposito, il direttore della Chirurgia, Luigi Costanzo, sottolinea che: "Le sale operatorie sono utilizzate al massimo. Operiamo i pazienti oncologici, i pazienti in urgenza e quelli in lista di attesa. I numeri degli interventi sono molto alti".

L'altra misura in campo riguarda l'unificazione dei reparti non Covid di Medicina di Enna e di Piazza Armerina presso l'Unità Operativa Complessa di Medicina dell'Ospedale Chiello di Piazza Armerina. Il dott. Mauro Sapienza, primario del reparto di Medicina di Enna, dice: "Nella realtà territoriale di Enna, la Medicina Interna sta accogliendo molti pazienti di interesse multidisciplinare, specie anziani, complessi, fragili, polipatologici, con insufficienza multiorgano, neoplastici, acuti-su-cronici, non autosufficienti e con perdita dell’indipendenza funzionale, non collaboranti e dipendenti totalmente da assistenza da parte di altre persone, frequentemente costretti all’immobilità, incapaci di mantenere relazioni interpersonali; spostare i pazienti non Covid consentirà l'erogazione di assistenza adeguata alle necessità delle diverse tipologie di pazienti, Covid e non Covid". Il primario della Medicina di Piazza Armerina, dott. Rosario Camerino, afferma: "Siamo pronti a sostenere, come già fatto in passato e anche in occasione della prima fase dell'epidemia, la necessità di assistere presso il nostro reparto i pazienti dell'Umberto I di Enna".

I pazienti COVID all'Umberto I di Enna oggi sono 58 nell'Area delle Malattie Infettive, 4 in Terapia Intensiva e una paziente in Ostetricia. Anche oggi si registra il decesso di una paziente con patologie pregresse.

© Riproduzione riservata