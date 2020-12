Libero Consorzio comunale di Enna, 90 precari vicini alla stabilizzazione dopo 25 anni

Per i 90 dipendenti precari del Libero Consorzio dei Comuni, dopo quasi 25 anni, sta per arrivare la tanto attesa stabilizzazione. Dal governo regionale è arrivata la garanzia della copertura finanziaria per tutti i lavoratori precari dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane e quindi avendo chiariti alcuni aspetti normativi di fatto è arrivato il lasciapassare.

Infatti con la riforma mai conclusa delle ex Province regionali non si era potuto adempiere a quello che è già stato fatto per gli enti locali. Ma grazie alla volontà del Commissario del Libero Consorzio di Enna Girolamo Di Fazio coadiuvato dal segretario generale Salvatore Pignatello, la «querelle» è stata portata all’attenzione del Presidente della Regione Nello Musumeci che ha sposato la questione e trovato, assieme agli assessori regionali, al Bilancio e alle Autonomie locali Gaetano Armao e Bernadette Grasso, la soluzione.

