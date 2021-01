Regione, stanziati oltre 13 milioni per i Comuni ennesi

Dei 380 milioni di euro che la Regione ripartirà ai Comuni siciliani arriveranno nel territorio ennese poco più di 13,3 milioni di euro.

Il decreto dell'assessorato regionale all'Economia che impegna le somme è del 31 dicembre e si tratta dell'impegno di spesa relativo ai 263,5 milioni del Fondo perequativo degli enti locali per l'anno 2020 e ai 115 milioni del Fondo investimenti. Risorse ottenute dalla riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (Psc) per il 2020 e destinate al contrasto degli effetti Covid, che in particolare nell'economia dell'ennese, già particolarmente fragile, serviranno a dare una boccata d'ossigeno alle amministrazioni locali.

