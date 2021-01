Cancelli chiusi al pastificio Eag di Enna, Cig prorogata ma è allarme tra i lavoratori

Cancelli chiusi ancora al sito di Enna dell’Eccellenza degli antichi granai (Eag) produttrice della pasta Valle del Grano. Lo hanno scoperto i 29 dipendenti del pastificio siciliano che avanzano sette mensilità arretrate e che si sono recati al lavoro dopo che era finito il periodo di Cassa integrazione.

Cig che, ha spiegato la Flai Cgil, è stata rinnovata per tutto il mese di gennaio. «Resta però - osserva il segretario provinciale del sindacato, Antonio Malaguarnera - la forte preoccupazione per il futuro dei lavoratori anche per l'assordante silenzio che arriva dall’azienda: più volte abbiamo sollecitato un incontro, anche con una email certificata, ma non abbiano ottenuto alcuna risposta ufficiale. C'è stata soltanto una interlocuzione telefonica con un collega sindacalista al quale è stato detto che dopo le feste ci saremmo visti. I dipendenti sono molto preoccupati - sottolinea Malaguarnera - e noi con loro vogliamo conoscere qual è il piano dell’azienda, se ha progetti e quali sono. Vogliamo chiarezza sul futuro dei lavoratori e delle loro famiglie».

