Troina, via ai buoni spesa: ecco come e chi può fare richiesta

Via alle domande al Comune di Troina per ottenere i buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e farmaci. A partire da oggi è infatti possibile presentare l'istanza.

Il Comune, sulla scorta delle risorse assegnategli dal Dipartimento di Protezione Civile, ha infatti deciso di destinare i buoni ai nuclei familiari più in difficoltà economica a causa dall’emergenza Covid-19 .

La priorità sarà data alle famiglie che non percepiscono alcun sostegno pubblico quale Reddito di Cittadinanza, Reddito d’inclusione, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, Borse Lavoro ed altre forme di sussidio previste a livello locale o regionale.

Il buono sarà commisurato a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare: 200 euro per ogni nucleo con 1 persona; 250 euro per ogni nucleo con 2 persone; 300 euro con 3 persone; 350 euro per quello con 4 persone; fino ai 500 euro per i nuclei familiari con oltre 7 persone.

I voucher avranno cadenza mensile e saranno erogati dopo la presentazione dell’istanza, che andrà inoltrata dal giorno 10 al giorno 20 di ogni mese, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Per ogni famiglia è possibile presentare un’unica domanda, attraverso la compilazione dell’apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Segretariato Sociale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.troina.en.it.

Per il mese di gennaio, le istanze dovranno pervenire esclusivamente per via telematica, all’indirizzo PEC comunetroina@legalmail.it, entro e non oltre mercoledì 27 gennaio.

