Camera di commercio di Enna, un webinar su social e business

"I Social per il business. Strategie e strumenti per Facebook ed Instagram" è il titolo del webinar gratuito organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo-Enna.

L'attività di formazione fa parte del progetto "Eccellenze in Digitale", lo storico programma di Unioncamere e Google che quest'anno permetterà alle aziende di formare gratuitamente sia gli imprenditori che il personale aziendale aumentandone le competenze digitali per supportare al meglio le imprese in questo periodo di emergenza sanitaria e crisi diffusa.

La Camera di Commercio di Palermo Enna, tramite il servizio Punto Impresa Digitale, nell'ultimo triennio ha svolto un ruolo cruciale in quello che è il processo di trasformazione digitale: sono oltre 3.000 le imprese che hanno usufruito di tutte le opportunità di questo servizio. Negli ultimi 3 anni infatti sono stati stanziati più di 500.000 Euro per l'acquisto e la formazione di tecnologie 4.0, realizzato più di 50 incontri formativi gratuiti per acquisire maggiore consapevolezza degli strumenti digitali e di Industria 4.0; inoltre sono stati realizzati oltre 400 digital assessment.

"Con l'incontro di giovedì diamo inizio ad una nuova serie di incontri di formazione rivolti alle nostre imprese - spiega Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna - e daremo alcuni consigli utili su come incrementare il commercio di prodotti e di servizi local tramite strategie apposite con un focus sulle risorse gratuite relative al Covid-19 sui social di Facebook ed Instagram".

All'evento online parteciperanno il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna, Alessandro Albanese, e il segretario generale Guido Barcellona. Il webinar sarà tenuto da Giusi Messina, Digital Promoter del Punto Impresa Digitale Palermo Enna.

© Riproduzione riservata