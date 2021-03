L'Asp di Enna cerca infermieri per i centri vaccinali: pronto il bando

L'Asp di Enna cerca infermieri da impiegare soprattutto nei centri vaccinali della provincia in vista della campagna vaccinale anti-Covid. L'Azienda sanitaria oggi ha definito il bando, che andrà in pubblicazione domenica 7 marzo, sul sito istituzionale (www.aspenna.it)

Il bando resterà in vigore per 10 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio del sito istituzionale.

La durata del contratto sarà di un anno e la selezione prevista avverrà per titoli.

Gli infermieri saranno impiegati soprattutto nei Centri Vaccinali di Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina. Fa sapere il direttore generale dell'ASP, Francesco Iudica.

Intanto prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale nell'Ennese. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Azienda sanitaria, sono 2.051 gli anziani di età superiore a 80 anni che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino contro il Covid presso le sedi vaccinali dell’Asp.

A fronte di 5.879 prenotazioni effettuate, il 35% è stato coperto con la prima somministrazione. In totale, i cittadini della provincia di Enna che hanno ricevuto il vaccino sono 11.019. Hanno ricevuto due dosi 9.479 cittadini, appartenenti alle fasce individuate in questa fase: anziani lungodegenza, operatori sanitari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

