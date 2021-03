Stabilizzati i precari del Libero consorzio di Enna: la soddisfazione della Cisl FP

Dopo anni, all’ex Provincia di Enna si chiude il triste capitolo del precariato. “La firma questa mattina dei contratti - dicono il segretario generale e quello territoriale Cisl FP delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Salvatore Parello e Giovanni Luca Vancheri - rappresenta il raggiungimento di un risultato che negli anni abbiamo fortemente voluto e sostenuto perché fossero riconosciuti diritti e piena dignità ai lavoratori. Non possiamo che esprimere apprezzamento in tal senso per l’operato del commissario Girolamo Di Fazio, dell’ex segretario generale Salvatore Pignatello e dell’attuale segretario Michele Iacono. Il dialogo costruttivo con i sindacati - concludono - ripaga sempre”.

