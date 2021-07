Energia solare, in Sicilia due impianti da 12 Mwp nelle province di Trapani e Enna

Canadian Solar e Centrica energy trading hanno annunciato di aver sottoscritto un Power purchase agreement decennale relativo a due progetti nell'energia solare in Italia per un totale di 12 MWp. Saranno da 6 MWp ciascuno e saranno realizzati in Sicilia nella province di Trapani ed Enna.

Sono attualmente in fase di sviluppo a cura di Canadian Solar e l'avvio dei lavori di costruzione è previsto entro il 2021. Centrica energy trading acquisterà l'energia solare pulita prodotta dai due impianti quando saranno attivi per il servizio commerciale da aprile 2022. Grazie all'utilizzo dei moduli Canadian Solar, gli impianti produrranno circa 23 GWh di energia l'anno, in grado di rifornire quasi 9.000 abitazioni in Italia evitando l'emissione di 7.150 tonnellate di Co2 l'anno.

"Siamo orgogliosi di annunciare questo secondo accordo PPA da 12 MWp in Italia in meno di due mesi. - afferma Shawn Qu, chairman & Ceo di Canadian Solar - i due progetti solari sottoscritti con Centrica rientrano in un portfolio di impianti da 1,3 GWp che stiamo sviluppando nel Paese senza contributi pubblici in collaborazione con diversi partner, in linea con la nostra strategia di gestione del portfolio e con l'espansione sul mercato. Siamo orgogliosi di collaborare allo sviluppo di questa opportunità con Centrica, uno dei leader del trading energetico in Europa, e guardiamo a ulteriori collaborazioni".

"Siamo felici di contribuire a questo percorso di transizione energetica con Canadian Solar - aggiunge Riccardo Rossi, Head of Southern Europe Origination di Centrica Energy Marketing & Trading - e riteniamo che gli schemi Ppa economicamente solidi come questo ci consentano di rendere finanziariamente sostenibili gli investimenti nelle rinnovabili anche senza il sostegno pubblico".

© Riproduzione riservata