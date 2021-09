Troina, in gara i lavori per il consolidamento del monte Muganà

In gara i lavori per il consolidamento del monte Muganà a Troina. A dare un nuovo sprint al completamento degli interventi, avviati nel 2018 e poi rimasti incompleti, è stato l'Ufficio regionale per il dissesto idrogeologico.

Una parete ripida caratterizzata da un ammasso roccioso fortemente fratturato che minaccia continuamente la strada sottostante, ossia la strada comunale “Maddalena-Liso” ma anche uno dei presidi sanitari dell'Oasi Maria Santissima.

Nel 2018 furono realizzati i primi lavori di consolidamento con una spesa di un milione e 240mila mentre adesso, per completare l'opera, gli uffici di piazza Ignazio Florio hanno bandito la gara dopo un nuovo stanziamento che ammonta a un milione e 270mila euro. Si parte da una base d'asta di 900 mila euro e le domande potranno essere presentate fino al prossimo 30 settembre.

Così come si è fatto su una prima parte del versante, anche adesso, per proteggere la carreggiata e le strutture a valle, occorrerà affidarsi a barriere paramassi e ad opere di ingegneria naturalistica, utili a rinsaldare il terreno di un'area classificata R4 proprio per il rischio rappresentato dalla sua vulnerabilità. Saranno quindi installate reti metalliche, costruiti muri a secco e piantumate essenze arboree e arbustive di tipo autoctono.

