A Enna si paga la Tari più bassa della Sicilia, in testa per la differenziata

A Enna si paga la Tari più bassa della Sicilia. Tra le città dell'Isola è quella con l'incidenza di gran lunga più bassa: 254 euro, a fronte di una media regionale di 386 euro e nazionale di 312 euro. E anche se si guarda al dato nazionale la classifica è positiva, con un 27esimo posto su 107 capoluoghi di provincia per la Tari meno cara.

Tari, calo record a Enna

Se si guarda poi al calo della Tari rispetto al 2020, Enna finisce addirittura sul podio. Risulta essere, infatti, il capoluogo (dopo Rovigo e Cagliari) con la diminuzione più significativa della tassa sui rifiuti: il 9,3% in meno rispetto all'anno precedente.

"Quesi dati di Cittadinanzattiva - commenta il sindaco Maurizio Dipietro -, danno il giusto riconoscimento ad anni di intenso lavoro. Avevo trovato una situazione disastrosa, con tariffe altissime ed un pessimo servizio per i cittadini. Oggi posso affermare che a fronte della miglior tariffa tra le città siciliane, i cittadini ennesi godono di un servizio di raccolta rifiuti efficiente, efficace e di risultato".

Rifiuti a Enna, bene la differenziata

Anche guardando la quantità di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, Enna sembra essere sulla strada giusta, almeno confrontando i propri numeri con quelli del resto dell'Isola: nel 2019 in Sicilia venivano raccolti il 38,5% di rifiuti riciclabili rispetto al 61,3% della media italiana. Un dato controcorrente quello di Enna che raggiunge la percentuale del 52,4%.

E la la proiezione del 2021 sembra far sperare ancora meglio, sfiorando il 64%, come emerge dalla rilevazione annuale dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. L’indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2021 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.

