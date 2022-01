Diga Villarosa, bando per interventi di ripristino e adeguamento degli impianti

Il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti della Regione ha indetto un bando per interventi urgenti per il ripristino e l'adeguamento degli impianti da effettuarsi presso la Diga Villarosa, in provincia di Enna.

Le offerte dovranno essere formulate dagli Operatori Economici e ricevute dall’Urega esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitase-Procurement di seguito indicata “Piattaforma Telematica” entro e non oltre le ore 13 del 10 gennaio 2022.

Il Sistema e-Procurement di Regione Siciliana è raggiungibile attraverso il sito www.lavoripubblici.sicilia.it. Nella sezione Appalti Telematici è possibile selezionare la sezione di consultazione Operatori Economici/Pubblicità bandi di gara, atti e documenti per la presentazione delle offerte e per tutte le notizie relative agli appalti della Regione Siciliana.

La Regione Siciliana dunque continua il suo lavoro per mettere sicurezza le proprie dighe. Già qualche tempo fa il governo Musumeci aveva dato disposizione al dipartimento di indire le gare per gli studi tecnici e i progetti esecutivi delle infrastrutture relativi agli invasi sperimentali e non collaudati e a quelli che hanno una capacità limitata.

Complessivamente, al momento sono stati impegnati 3,4 milioni di euro per i cosiddetti servizi di architettura e di ingegneria, utili alla successiva aggiudicazione dei lavori per la sistemazione delle opere. I provvedimenti rientrano nel Piano operativo infrastrutture del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 che ha un budget di 53 milioni di euro.

