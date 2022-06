Camera di Commercio Palermo Enna: punto digitale per oltre 7 mila imprese

Negli ultimi anni oltre 7mila imprese hanno usufruito, afferma una nota, di almeno un servizio offerto dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna. In particolare, il Pid ha realizzato oltre 870 azioni di sostegno grazie alle quali le aziende hanno avuto modo di analizzare il proprio livello di digitalizzazione e migliorare le proprie competenze. Sono stati organizzati 72 eventi formativi inerenti tecnologie abilitanti 4.0 e digital marketing, per un totale di più di 250 ore di formazione gratuita erogata. Inoltre, sono stati stanziati 771mila euro in voucher digitali in supporto alle imprese. Oltre alle partnership nazionali che la Camera di Commercio Palermo Enna ha portato sul territorio mediante il Pid con Google ed E-bay, localmente nell’ultimo triennio si sono create numerose collaborazioni in favore delle aziende, grazie ai rapporti con Microsoft o a iniziative come quella con Westwing Italia. Di notevole importanza è il progetto «Crescere in digitale», attuato da Unioncamere in partnership con Google, promosso dall’Anpal, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani». Grazie alla Camera di Commercio di Palermo Enna, sono stati avviati 500 tirocini in favore di giovani «Neet» che hanno trovato lavoro nelle aziende del territorio. Durante il lockdown sono stati creati due nuovi format: «PID to Connect» e «PID to Inspire“: il primo è stato pensato per mettere in contatto le imprese con esperti del settore Impresa4.0 e digital marketing; il secondo invece nasce per dare la possibilità alle imprese di raccontare come grazie alle tecnologie abilitanti 4.0 sono riuscite a reinventarsi e creare dei modelli di business performanti.

