Ferrovie: 18 webcam per seguire il cantiere Bicocca-Catenanuova

Un sistema di webcam poste all’interno dei cantieri della linea ferroviaria Bicocca - Catenanuova permette di seguire in diretta i lavori nelle fasi di costruzione dell’opera infrastrutturale. Si tratta del nuovo sito web www.cantieritrasparenti.it, unico in Italia, lanciato in questi giorni dal Gruppo Webuild, che rende accessibili attraverso 18 webcam live attive, in diretta e h24, i lavori di costruzione in cinque delle principali infrastrutture in corso in Italia, inclusa la linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova. Lo rende noto lo stesso Gruppo Webuild.

La tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova è parte della linea alta capacità Palermo-Catania e rappresenta nel Sud «un cantiere - afferma una nota - simbolo dell’impegno per la mobilità sostenibile. Il progetto rientra nel sistema dei Corridoi europei TEN-T con l’obiettivo di migliorare la competitività del trasporto su ferro e l’integrazione della rete ferroviaria con il sistema AV/AC». Per la linea Bicocca-Catenanuova, le webcam di ‘Cantieri Trasparentì sono in tutto quattro, posizionate nei cantieri di Vigne Vecchie e Località Simeto. In entrambe le località, attraverso le webcam si è potuto seguire il varo di due viadotti. Per la sua realizzazione sono oggi al lavoro 370 persone, con una filiera di fornitori diretti di 330 imprese. “’Cantieri Trasparentì - conclude il Grupppo Webuild - consente di trasformare i cantieri in siti aperti e fruibili al pubblico. Le opere diventano così ‘pubblichè già dalla fase di loro costruzione, rendendo anche tangibili i livelli di competenza e sicurezza applicati nella realizzazione delle grandi infrastrutture che contribuiranno a rendere l’Italia un Paese più veloce, connesso e sostenibile».

