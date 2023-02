I ristoratori della Cna di Enna nelle cantine dello Champagne

Una tre giorni all’insegna dello Champagne per comprendere come nasce il vino più famoso al mondo. Un gruppo di ristoratori della CNA di Enna, guidati dal suo presidente Tommaso Scavuzzo, ha visitato alcune cantine dello Champagne.

“Un’esperienza unica – dice Tommaso – che ci ha permesso di vedere le cave dove gli Champagne riposano per anni e anni prima di essere commercializzati. Abbiamo visitato solo piccole cantine artigianali, dove è possibile comprendere quanto sia radicata la cultura dello Champagne tramandata da generazione in generazione”.

I ristoratori hanno fatto base a Reims, la cittadina capitale dello Champagne, e da lì , si sono spostati ad Eparnay per visitare e assaggiare le produzioni di Gonet Sulcova, a Bouzy, per Barnaut, mentre ad Ay, sono stati ospiti di Pierre Leboeuf.

Una tre giorni all’insegna dello studio e delle tecniche di vinificazione. “Il nostro progetto – conclude Tommaso Scavuzzo - è quello di approfondire e migliorare la cultura enogastronomica dei nostri soci e per questo, abbiamo messo a punto una serie di iniziative e di viaggi studio “ .

