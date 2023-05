Adidas cerca figure professionali per lo store Outlet di Agira, come presentare la candidatura

Adidas cerca diverse figure professionali in Italia, tra cui in Sicilia. L'azienda dell’abbigliamento sportivo sta selezionando figure professionali presso lo store Outlet Village di Agira, in provincia di Enna. La selezione è aperta a diplomati e laureati.

Le posizioni aperte

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare nei punti vendita Adidas italiani. I profili cercati sono: Store Manager, Assistant Store Manager e Sales Assistant.

Store manager, i requisiti

Tra i requisiti che i candidati devono possedere: oltre 18 mesi di esperienza lavorativa in un cliente sportivo / di moda e in un ambiente di vendita al dettaglio incentrato sul commercio con oltre 12 mesi di responsabilità di gestione del negozio; buona conoscenza del Visual Merchandising, gestione dell'inventario; forti capacità di formazione e formazione in team, laurea in management. Inoltre, occorrerà possedere analiticità avanzata per massimizzare la redditività del negozio, capacità comunicative efficaci, orientamento agli obiettivi e al processo, efficienza capacità decisionale, comprendere le esigenze del negozio e agire di conseguenza, gestione del tempo, leadership di gruppo, capacità di pianificare, organizzare, istruire e motivare i membri del team a guidare un'eccellente esperienza del cliente. Il candidato dovrà avere anche ottima conoscenza dell'inglese e buona conoscenza di MS Office e Power BI.

Sales assistant

Tra i requisiti che i candidati devono possedere: esperienza minima di un mese di lavoro nelle vendite o in un altro settore orientato al cliente (gastronomia, ecc.); conoscenza dei KPI del retail e degli strumenti per interpretarli al fine di promuovere le vendite; efficace servizio clienti e capacità di vendita; capacità di lavorare in team, resilienza, voglia di imparare e curiosità, buone capacità di comunicazione.

Come candidarsi

Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte presente sul portale dell’Azienda e visualizzare l’offerta di lavoro e candidarsi online. È possibile anche presentare una candidatura spontanea.

© Riproduzione riservata