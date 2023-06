Asp Enna, concorso per 38 profili professionali: come presentare la domanda

Un concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato bandito dall'Asp di Enna. Sono trentotto i posti di vari profili professionali a tempo indeterminato banditi.

IL BANDO

I posti banditi

Si tratta di: un posto di tecnico audiometrista; due posti di logopedista; tredici posti di fisioterapista; due posti di ortottista; un posto di ostetrica; quattro posti di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria; tre posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; due posti di tecnico di neurofisiopatologia; dieci posti di tecnico sanitario di radiologia medica.

I requisiti generici

Tra i requisiti generici richiesti per l’accesso al concorso sono: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare: i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea e i loro famigliari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno oppure i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana); età non inferiore a 18 anni; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato. Per quanto riguarda i requisiti specifici si rimanda ad ogni singolo profilo professionale.

Come presentare la domanda

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica accedendo all'indirizzo web https://aspenna.selezionieconcorsi.it è perentoriamente alla mezzanotte del 29 giugno, fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Il testo integrale dell'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell'Azienda: www.asp.enna.it.

© Riproduzione riservata