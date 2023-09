Enna, arrivano dodici milioni per le scuole della provincia: ecco i progetti

Otto progetti per un finanziamento da 12 milioni di euro. Sono questi i numeri delle gare di appalto per migliorare le scuole in provincia di Enna, con un iter che si è completato e che riguarda gli istituti di sette città-

I fondi PNRR rientrano nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.

Questi nel dettaglio i progetti aggiudicati: “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “E. Medi” sede centrale di Leonforte per 2 milioni e 200 mila euro, cofinanziati dal Libero Consorzio per un importo di 484 mila euro; “Lavori di ampliamento dell’I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca per 2 milioni e 150 mila euro, anche questo intervento con il cofinanziamento dell’Ente per un milione e 150 mila euro; “Lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F.lli Testa” sede dell’Ex Istituto Magistrale di Nicosia per 4 milioni e 26 mila euro; “Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra dell ’I.I.S. “E. Medi” di Leonforte per 540 mila euro; “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “G. Falcone” di Barrafranca per 380 mila euro; “Riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’I.I.S. “A. Lincoln” di Enna per 243 mila euro; “Lavori di rifacimento del prospetto e di completamento a seguito di adeguamento sismico dell’I.I.S. “P. Farinato” di Enna per un milione e 430 mila euro; Intervento di miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F. Fedele” di Agira. Riqualificazione energetica dell’ Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione di Centuripe per 880mila euro. Il nono progetto che sarà aggiudicato entro la fine dell’anno riguarda la “Riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ubicata presso l’I.I.S. “Majorana-Cascino” di Piazza Armerina.