Enna, consegnati i primi lavori al castello di Lombardia: interventi da 2 milioni di euro

Consegnati i primi lavori per la ristrutturazione del castello di Lombardia, ad Enna. Non solo la struttura in sè, ma anche le aree archeologiche vicine al complesso monumentale, in particolare il viale Nino Savarese. Interventi per più di due milioni di euro, che sono stati affidati ad una ditta in provincia di Palermo.

“Con questo primo stralcio – ha detto il di Enna, Maurizio Dipietro – si avviano una serie di interventi che riguardano l’area del castello di Lombardia e lo stesso maniero, come mai è avvenuto nei decenni scorsi. La memoria, infatti, deve tornare molto indietro nel tempo per trovare interventi di tale portata che riguardano un’area importantissima dal punto di vista storico, culturale e turistico della nostra città”.