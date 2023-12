Cantieri nelle scuole superiori di Enna e provincia: ecco quali sono e le opere in programma

Cantieri per oltre 13 milioni di euro con fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Sono quelli avviati dal Libero consorzio Comunale di Enna per interventi in alcune scuole di sua competenza.

Fra i lavori previsti ci sono l'ampliamento dell’Iis Medi di Leonforte per 2 milioni e 200 mila euro, cofinanziato dal Libero Consorzio per 484 mila euro, e quello ampliamento dell’Iis Falcone di Barrafranca per 2 milioni e 150 mila euro, con un cofinanziamento dell’ente per un milione e 150 mila euro. Previsto anche un intervento di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’Iis Fratelli Testa di Nicosia, sede dell’ex istituto magistrale, per 4 milioni e 26 mila euro. In programma poi la riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra ancora al Medi di Leonforte, per 540 mila euro, e la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto dell’Istituto Falcone di Barrafranca per 380 mila euro. Fra le opere in cantiere c'è anche la riqualificazione dell'area sportiva all’aperto dell’Iis Abramo Lincoln di Enna per 243 mila euro. E ancora il rifacimento del prospetto e completamento e l'adeguamento sismico dell’Iis Farinato di Enna per un milione e 430 mila euro. Gli ulteriori interventi sono il miglioramento dell’accessibilità dell’Iis Fedele di Agira e la riqualificazione energetica dell’Ips per i servizi alberghieri e ristorazione di Centuripe per 880 mila euro. L'ultimo progetto per 1 milione e 350 mila euro, cofinanziato dall’ente per circa 650 mila euro, riguarda la riqualificazione architettonica, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico della palestra dell’Iis Majorana-Cascino di Piazza Armerina.