Valguarnera, arrivano 400 mila euro per far rinascere una scuola chiusa da anni

Arrivano 400 mila euro a Valguarnera per la ristrutturazione della scuola d'infanzia Sebastiano Arena, chiusa qualche anno fa per un principio d'incendio all'impianto elettrico. Una cosa da niente che poi si è trasformata in una vera e propria odissea per gli alunni, sballottati e trasferiti in altri locali e della riapertura dell'Arena non se n'è saputo più nulla. Adesso con questi finanziamenti che serviranno a riqualificare la struttura, il plesso potrebbe tornare a vedere la luce.

In arrivo, sempre in provincia, cantieri per oltre 13 milioni di euro con fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Sono quelli avviati dal Libero consorzio Comunale di Enna per interventi in alcune scuole di sua competenza.

Fra i lavori previsti ci sono l'ampliamento dell’Iis Medi di Leonforte per 2 milioni e 200 mila euro, cofinanziato dal Libero Consorzio per 484 mila euro, e quello ampliamento dell’Iis Falcone di Barrafranca per 2 milioni e 150 mila euro, con un cofinanziamento dell’ente per un milione e 150 mila euro. Previsto anche un intervento di adeguamento sismico e miglioramento dell’accessibilità dell’Iis Fratelli Testa di Nicosia, sede dell’ex istituto magistrale, per 4 milioni e 26 mila euro