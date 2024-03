Offerte di lavoro a Piazza Armerina: da assumere dieci manovali edili a tempo indeterminato

A Piazza Armerina si cercano dieci manovali edili da assumere a tempo indeterminato con contratto di lavoro full-time. Le candidature devono essere presentate entro sabato prossimo, 9 marzo, attraverso il portale dei servizi per il lavoro della Regione. Basta registrarsi sul portale Silav per presentare la domanda.

Sempre attraverso lo stesso sito, e sempre in provincia di Enna ma questa volta ad Assoro, c’è un’opportunità di lavoro a tempo indeterminato per operai specializzati (meccanici motoristi e operai di manovra), da assumere col contratto nazionale per i dipendenti dalle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini. In questo caso la scadenza è fissata per mercoledì 6 marzo.