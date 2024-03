Il blocco stradale di Dittaino, gli agricoltori: «Siamo stanchi, tutti i siciliani si uniscano a noi»

Ancora proteste degli allevatori e agricoltori siciliani. Questa mattina dal presidio permanente di Dittaino, attivo da oltre un mese, dopo un’assemblea regionale, è partito un corteo spontaneo verso il Sicilia Outlet Village. Traffico bloccato in entrata e in uscita dall’autostrada, all’altezza dello svincolo di Dittaino, anche grazie ai cittadini che in solidarietà alla protesta hanno spento le auto unendosi al corteo. I manifestanti hanno occupato per diverse ore le rotonde di accesso al centro commerciale, creando ingenti disagi al traffico.

«Siamo stanchi di non ricevere risposte - spiegano i manifestanti-. La pazienza ha un limite e le azioni si fanno sempre più incisive. Giorno 20 saremo tutti insieme, compatti a Palermo per portare le nostre rivendicazioni direttamente al Palazzo della Regione. Chiediamo a tutti i siciliani di unirsi a noi, se hanno a cuore le sorti di questa terra».