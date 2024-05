Allevatori incatenati davanti alla prefettura di Enna: il governo ci ha abbandonati

Gli allevatori del comitato presidio Dittaino si sono incatenati davanti alla prefettura di Enna.

«Il governo ci ha abbandonati - dicono - gli animali stanno morendo di fame e di sete, siamo senza soldi e vediamo i nostri sacrifici andare in fumo».

Legati con le catene annunciano che proseguiranno la loro protesta a oltranza, fino a quando non avranno risposte certe.

«Dal 27 gennaio e per mesi abbiamo protestato a Dittaino nell’indifferenza generale. Non abbiamo avuto aiuti di nessun genere e adesso siamo allo stremo».