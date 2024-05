Coldiretti, è Sos in Sicilia per centinaia di stalle senza acqua: arriva il primo carico di fieno

Centinaia di allevamenti che non riescono più a sfamare i propri animali per la mancanza di acqua e foraggio bruciato dalla siccità, con il serio rischio di vederli morire. È ormai drammatica - denuncia Coldiretti - la situazione nelle campagne della Sicilia, dove è arrivato il primo carico del milione e mezzo di chili di fieno donati da Coldiretti, Consorzi Agrari d’Italia, Bonifiche Ferraresi, Associazione italiana allevatori e Fedama - Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza per dare un aiuto alle stalle dell’isola, letteralmente in ginocchio a causa della siccità.

Il foraggio, sottolinea l’organizzazione agricola, viene trasportato e distribuito nelle aziende più in difficoltà ma è solo un aiuto parziale che non potrà da solo salvare mucche e pecore ormai allo stremo in tutta la regione, a partire dalle zone interne, ormai arse con campi di grano e pascoli completamente secchi a causa della perdurante mancanza di pioggia.

Coldiretti Sicilia è impegnata in questa fase, viene aggiunto, a portare anche acqua nelle zone più in difficoltà. Le stime attuali parlano di un calo del 70% del raccolto, ma se la situazione dovesse perdurare c’è il concreto rischio di un vero e proprio azzeramento. E gli allevatori sono costretti a comprare il prodotto fuori regione a costi difficili da sostenere, considerata la grave crisi. «Ma la preoccupazione riguarda ormai - commenta Coldiretti - tutti i comparti dell’agroalimentare siciliano, vittima di anni di incapacità ad investire su un sistema infrastrutturale capace di non far disperdere l’acqua e in grado di garantire alle aziende la sopravvivenza».