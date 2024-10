L'associazione Balneari: «La Regione proroghi le concessioni fino al 2033»

Secondo i balneari «la Regione ha già approvato i procedimenti per rilasciare nuove aree in concessione» con il decreto assessoriale del 2019, aggiornato nel 2021», prevedendo autorizzazioni per sei anni «anche se non riconosciute nei Pudm dei comuni costieri e fino a cinque metri da una struttura balneare esistente (legge regionale 32 del 2020)».

I balneari aggiungono che nell’isola l’occupazione del demanio marittimo, ai fini della balneazione, «incide il 19% circa su 1.500 Km di costa, con tipologie di attività diverse come bar, ristorante, pizzeria, Stabilimenti balneari (8%), aree attrezzate e altro. Nel 2016 la Regione ha tutelato i beni in concessione prorogando tutti i titoli demaniali in corso di validità fino al 31 dicembre 2020, sottolineando che l’articolo 12 della direttiva europea del 2006 si applica solo ‘qualora il numero di autorizzazioni disponibili in atto per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili».

«Non vi sono dubbi sulla regolarità e la validità dei nostri titoli concessori fino al 2033 in quanto esistono le risorse», afferma il presidente dell’associazione, Antonio Firullo.