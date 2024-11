Confartigianato Imprese Sicilia alla Settimana della cucina italiana nel mondo

Confartigianato ha presentato una selezione di prodotti che hanno raccontato le storie di antiche tradizioni e saperi tramandati nel tempo, in un dialogo tra opere artigianali e sapori autentici della cucina italiana. Per la Sicilia, in vetrina i prodotti del caseificio Valvo di Enna e le creazioni dell’Angolo del Papiro di Siracusa.

Confartigianato Imprese Sicilia ha partecipato alla IX Settimana della cucina italiana nel mondo con due aziende, rappresentative della produzione e delle eccellenze dell’Isola, e con il presidente e il segretario della federazione regionale, Daniele La Porta e Andrea Di Vincenzo. L’evento è stato dedicato all’agricoltura ed è stato promosso dall’ambasciata italiana in Belgio. La manifestazione, un punto di incontro tra tradizione culinaria e artigianato, ha celebrato le eccellenze del made in Italy attraverso un’esposizione e una degustazione uniche di prodotti provenienti da tre regioni ricche di cultura artigianale: Campania, Sicilia e Sardegna.

«È stata un’occasione di confronto e di crescita molto importante per il sistema delle micro e piccole imprese – ha detto il presidente di Confartigianato Sicilia, Daniele La Porta – ed è stata anche un’occasione per noi per far conoscere il grande impegno che ogni giorno mettiamo per dare supporto, promozione e visibilità alle nostre aziende. Il Visitor Center è un nostro fiore all’occhiello e averlo portato a Bruxelles è stata sicuramente una vetrina di rilievo».