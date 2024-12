Autostrade, riaperti al traffico altri 2 chilometri dell'A19 allo svincolo di Enna

«Continueremo a vigilare - prosegue il governatore - con la massima attenzione sull’avanzamento degli ulteriori interventi, consapevoli dell’importanza strategica di questa arteria per la Sicilia. La conclusione di questi lavori, oltre a eliminare il doppio senso di circolazione in quel tratto, rappresenta un passo avanti fondamentale per restituire ai cittadini un’autostrada più sicura ed efficiente. Un plauso a tutti i tecnici e alle maestranze che, con grande professionalità, hanno consentito di raggiungere questo obiettivo nel pieno rispetto dei tempi prefissati, dimostrando che con programmazione e dedizione è possibile affrontare con successo sfide infrastrutturali complesse».

Sempre da oggi, un altro cantiere, fino al 31 gennaio, interesserà il tratto fra i chilometri 22,400 e 23,350 nei pressi di Termini Imerese. A essere chiusa al transito dei mezzi la carreggiata in direzione Catania. Contestualmente, sarà istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Palermo. Sui tratti autostradali interessati dai lavori vigerà il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso dei veicoli. Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza, i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della galleria ubicata al chilometro 23.