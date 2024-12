A Piazza Armerina l’arte contro la dispersione scolastica

Tempo di bilanci per l’I.C. Chinnici Roncalli, che si avvicina alla conclusione del primo ciclo di investimenti relativi alle «Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica» di cui al D.M. n. 170/2022. Obiettivo: potenziare le competenze di base degli studenti, in linea con i bisogni formativi per superare divari territoriali e di attuare azioni mirate al contrasto della dispersione scolastica. Tante le attività formative: interventi di mentoring, con sostegno alle competenze disciplinari di italiano e matematica e coaching motivazionale; azioni sulla genitorialità di formazione e potenziamento di inglese e informatica; potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, rivolte soprattutto alla necessità di sviluppare una motivazione allo studio e il piacere della frequenza scolastica, l’incremento delle capacità di attenzione e di partecipazione, l’attenzione in classe, l’acquisizione di un metodo di studio. I percorsi co-curriculari hanno dato la possibilità di ampliare l’offerta formativa, pur mantenendo la logica delle discipline curriculari, strutturati con la presenza, oltre all’esperto anche di un tutor. Tali proposte hanno spaziato dall’entomologia, alla riscoperta della matematica attraverso il gioco, dalla scoperta ed elaborazione delle emozioni alla sperimentazione della musica attraverso l’esplorazione di sonorità e strumenti diversi, dalla danza-movimento-terapia che coniuga sentimenti e corporeità al laboratorio teatrale che, attraverso lo stimolo del mettersi in gioco, l’ascolto e la partecipazione attiva di ognuno, la relazione con le diversità, le capacità creative del corpo e della voce, ha costruito una pièce teatrale trasformata poi in un corto teatrale. Tutte le attività sono state finalizzate alla sperimentazione di meccanismi comunicativi, relazionali e narrativi che hanno valorizzato le possibilità di apertura nel rapporto con sé stessi e con gli altri e sono stati centrati su una didattica inclusiva dei linguaggi espressivi, attenta ai bisogni. I ragazzi in ogni proposta co-curriculare hanno focalizzato l’attenzione sulle opportunità di crescita, incontro, confronto e socializzazione, raggiungendo ricadute sicuramente positive alla fine della prima annualità, con l’obiettivo raggiunto di 229 target attestati, superiore rispetto al numero iniziale previsto di 211.