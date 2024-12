Tante iniziative per crescere

Siamo gli alunni delle classi V C e V D del plesso Fontanazza dell’Istituto Comprensivo «Chinnici-Roncalli». La nostra scuola ci ha coinvolti in questi anni in alcuni progetti curriculari ed extracurriculari che ci hanno consentito di lavorare sulle nostre emozioni. Dalla lettura di piccole favole, dalle fiabe e poi dai racconti abbiamo imparato a confrontarci seduti in cerchio. Mai però, come quest’anno, forse perché più grandi, ci siamo sentiti coinvolti. Già da settembre la nostra preside Vilma, così ci piace chiamarla, ci ha travolti in progetti per noi importanti. Non abbiamo usato libri, penne, quaderni; abbiamo usato parole, pensieri ed emozioni che ci hanno trascinati come in un gioco dove vinceva chi si raccontava di più. Che emozione il progetto «Mi libro coi libri!» Ricordare l’abbecedario di Pinocchio e capire che è da un semplice «A, B, C» che inizia il nostro futuro. Che bello il progetto sui migranti vittime del mare e considerarci noi stessi dei migranti. Ancor di più resterà impresso in noi, però, il Focus Donna fortemente ricordato annualmente dalla nostra scuola. Non siamo piccoli per capire cosa sia la violenza sulle donne. Queste attività sul Focus Donna ci hanno fatto risedere in cerchio per parlarci e ascoltarci. Abbiamo compreso che ogni «no alla violenza» può iniziare sui banchi, in una semplice aula scolastica. Abbiamo condiviso, per esempio, che essere educati è parlare dolcemente, non fare uso di parole inutili. Abbiamo imparato che educare è confrontarsi e trovare insieme soluzioni ed è, come dice sorridendo la maestra, stare sempre connessi con l’altro come su Fb o Whatsapp.