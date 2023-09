Al via a Enna Kore Siciliae, vetrina delle eccellenze del territorio

Sarà un incontro con la partecipazione di Mario Tozzi ad aprire Kore Siciliae. Storie di aziende e territori la manifestazione che da oggi, mercoledì 27 settembre, a domenica primo ottobre, si snoderà nel centro storico di Enna, intorno al Palatenda installato per l’occasione in piazza Umberto I. L’organizzazione è del Consorzio Sapori di Demetra, promosso da Cna Enna, che raggruppa 50 piccole imprese del territorio, nell’ambito di un progetto di sviluppo sostenibile finanziato con fondi europei dal Gal Rocca di Cerere Geopark con l’obiettivo di creare una rete consapevole di soggetti in grado di operare per la valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e delle sue vocazioni attrattive, di promuovere e commercializzare nei mercati i prodotti agroalimentari dell’area.

Il brand Kore Siciliae restituisce la potente simbiosi tra la terra e il mito, tra la madre-terra e la figlia- germoglio strettamente legata al territorio ennese dove il mito colloca il ratto di Kore. Il nuovo marchio origina da un simbolo che intende coniugare i due elementi caratteristici della spiga di grano, che fa riferimento alla mitologia e alla natura rigogliosa del posto e dei cristalli di zolfo, espressione della storia mineraria dei luoghi. Il ricco programma prevede tutti i giorni presentazioni dei prodotti delle aziende, che saranno anche in vendita, degustazioni guidate. Sabato mattina iniziativa per i più piccoli sull’alimentazione con la nutrizionista Sandra Greco.