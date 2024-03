Uova di Pasqua in mostra a Catenanuova, premiati studenti in arrivo da tutta la Sicilia

In gara gli alunni, le prime tre classificate delle due categorie hanno ricevuto in premio, oltre alle targhe, volumi fotografici inerenti al proprio indirizzo di studi e l'abbonamento alla rivista Pasticceria Internazionale. All’evento hanno preso parte alcuni pasticceri siciliani. Per l’occasione, poi, diversi artisti come Teresa Canalella, Nicola Longo, Marco Petrotto, Fausto Rizzo, Anna Randazzo e Corrado Silitti si sono sbizzarriti in alcune creazioni.

Il Parco Daidone di Catenanuova per un giorno trasformato in uno speciale museo d’arte contemporanea: in mostra 180 uova di Pasqua decorate a mano dagli studenti dei licei artistici e degli istituti alberghieri ma anche da diversi artisti siciliani.

Premiate la bellezza, la bravura e l'originalità, grazie all'iniziativa dedicata al maestro Tino Venuti, storico pasticciere catanese ricordato anche come fondatore dell’azienda CO.VE.. e ideatore di numerose tecniche di decorazione in pasticceria, che adoperò in maniera eccezionale soprattutto nella realizzazione artistica delle uova di Pasqua. Sono sei le giovani finaliste a salire sul podio del concorso. Le uova decorate una parte sarà messa in vendita, le più belle saranno utilizzate per delle lotterie. Altre ancora andranno in beneficenza.

Le allieve vincitrici per la categoria Licei artistici: primo posto per Renée Saporito e Marica Lembo Ven. Ignazio Capizzi di Bronte; secondo posto per Emma Magazzu Ernesto Basile di Messina; al terzo posto ex aequo Roberta Carratala Emilio Greco di Sant’Agata e Alice Mirenda Ruggero Settimo di Caltanissetta. Per la categoria Istituti alberghieri: primo posto per Chiara Picone Nicolò Gallo di Agrigento; secondo posto Gloria Ciffo Cucuzza-Euclide Caltagirone di San Michele di Ganzaria; terzo posto ex aequo per Maria Barbagallo e Rossella Di Girolamo Enrico Medi di Randazzo.