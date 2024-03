I capolavori del Panificio Mulara

Nel cuore della pittoresca cittadina di Barrafranca, in provincia di Enna, si trova il Panificio Mulara, un'istituzione che incarna l'essenza dell'artigianalità e della tradizione. Fondata più di mezzo secolo fa da Angelo Mulara, questa panetteria è divenuta nel tempo un punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di autentiche prelibatezze artigianali. Tra le specialità più rinomate del Panificio Mulara spiccano le sue deliziose colombe pasquali, autentici capolavori della tradizione dolciaria. Il Panificio Mulara si distingue per la sua dedizione alla lavorazione artigianale e per l'uso di ingredienti selezionati con cura, seguendo ricette tramandate di generazione in generazione. Pasqua si avvicina e cresce il desiderio di portare a tavola un dolce tradizionale come la colomba artigianale.

Al Panificio Mulara tante le varianti: da quella al pistacchio con crema al 50% di pistacchio a quella con albicocche, pasta di mandorla e cioccolato alla mandorla, espressione autentica della sicilianità. E ancora versioni accattivanti come la colomba al limoncello, in cui l’impasto è interamente imbevuto di liquore, quella al cioccolato con crema al cioccolato di Modica Igp e ancora quella ai frutti di bosco e cioccolato bianco. Presenti sono anche tipologie che accontentano i palati più classici come la colomba pesca e cioccolato al latte e l’amatissima colomba tradizionale. I lievitati Mulara sono dei piccoli capolavori di gusto al 100% artigianali, profumati, soffici e gustosi, fatti solo con materie prime selezionate. Nella lenta preparazione, dal lievito madre al prodotto finito, si nasconde tutta la magia di un gusto unico, senza conservanti, coloranti, aromi artificiali e grassi idrogenati. La doratura e la morbidezza dell’impasto, l’alveolatura allungata e omogenea e le note olfattive, decise e coinvolgenti, infondono ai panettoni e alle colombe Mulara una personalità unica e inimitabile, una sinfonia di sapori che ricorda la magia delle cose buone di quando eravamo bambini. L’unico agente lievitante è il lievito madre che Mulara rinfresca, ogni giorno, da oltre 50 anni. Le colombe sono lievitate naturalmente per 36 ore e per preparare una colomba vengono impiegati circa tre giorni. Ogni colomba viene impastata, decorata e confezionata a mano. Tanti i riconoscimenti conquistati da Mulara. Tra i migliori panificatori d’Italia nella guida del Gambero Rosso 2023/2024. Primo premio Giuria Popolare al Concorso Divina Colomba 2021 per la colomba tradizionale. Tra i primi 25 finalisti d’Italia con il panettone artigianale al cioccolato al concorso «Mastro Panettone 2017».