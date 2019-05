Enna, Colianni: "Il nostro movimento autonomista aiuta lo sviluppo, non la Lega"

"Simbolo del peggiore ascarismo che la storia di questa Sicilia abbia mai vissuto, imbattibile nel salto sul carro del vincitore". Così Francesco Colianni assessore di Enna ed esponente del movimento Autonomia Futuro replica a Igor Gelarda dopo le recenti dichiarazioni sulla politica siciliana.

"Finti politici come Gelarda - prosegue Colianni - rappresentano un’illusione e una fregatura per le nostre giovani generazioni che invece dovranno difendere il territorio siciliano con un movimento autonomista che è sinonimo di sviluppo e crescita. La contrapposizione con la sua Lega è totale, senza se e ma. La Lega dell’autonomia differenziata che affama il Sud e spacca l’Italia, che si straccia le vesti per la Tav e se ne fotte dei nostri treni lumaca, che deve abbassare le tasse ai ricchi che stanno tutti lassù e non pensa ad una fiscalità compensativa per noi terroni".

E ancora: "Stia sereno Gelarda, né Lombardo, né nessun autentico autonomista metterà a repentaglio la sua fulgida carriera. Gelarda prima ha tifato per i cinque stelle, oggi per la Lega Nord, domani chissà lo ritroveremo nel 'Movimento Convenienza ad incasso'".

© Riproduzione riservata