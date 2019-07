Piazza Armerina, dimissioni definitive per l'assessore Damiano Gallo

L'assessore Damiano Gallo si è dimesso e questa volta la scelta è definitiva. Non succederà quanto era accaduto a maggio scorso quando lo stesso Gallo, che per circa un anno ha seguito Patrimonio, Centro storico, Media e Comunicazione, con un post su Facebook aveva detto di essere stato revocato dalla carica di assessore con un messaggio.

Poi il sindaco Nino Cammarata aveva chiarito che con quel messaggio gli aveva solo ricordato la programmazione decisa insieme. Dopo qualche giorno di polemiche nella squadra amministrativa era tornato il sereno e Gallo era rimasto al suo posto.

Adesso le dimissioni sono irrevocabili, così scrive sempre su Facebook l'ormai ex assessore Gallo che sottolinea come in questi 12 mesi da amministratore si è "speso al massimo nell'ambito delle deleghe e soprattutto va orgoglioso del mecenatismo", ossia le adozioni di monumenti, piazze, strade, scalinate riqualificati grazie alle sponsorizzazioni private che sono state tante.

L'articolo completo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia di oggi.

