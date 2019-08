Leonforte, varato un regolamento contro la ludopatia

Approvato, nella seduta di venerdì, dalla maggioranza che siede in consiglio comunale il regolamento sulle sale da gioco che disciplinerà un settore che non conosce crisi ma che può mettere in crisi la situazione economica di intere famiglie quando si collega alla ludopatia, un fenomeno in crescita che vede aumentare il numero delle persone che non possono fare a meno di giocare.

A Leonforte nel primo semestre dello scorso anno sono stati giocati, sulla base di dati ufficiali, quasi 3 milioni di euro e sono stati persi 900 mila euro.

«Si tratta - dice il sindaco Carmelo Barbera - di un altro passo avanti che permetterà non solo di mettere ordine finalmente in un settore mai preso in considerazione da nessuno, ma che sarà strumento di lotta a una piaga rispetto alla quale troppi oggi, a Leonforte, continuano a tacere: la ludopatia».

