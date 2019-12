Pietraperzia, la giunta rinuncia all'indennità per i servizi sociali

Approvata dalla Giunta una variazione, da 70 mila euro circa, che ormai per quest'anno sarà l'ultima, al Bilancio 2019.

Sindaco, assessori e presidente del consiglio con la rinunzia alle indennità hanno racimolato 27.949 euro che sono stati destinati, in particolare, a coprire il costo del trasporto degli studenti pendolari per circa 18 mila euro, e ad integrare l'assistenza specialistica per gli alunni disabili per circa 7 mila euro. Altre variazioni riguardano la pubblica illuminazione, per 37 mila euro, e l'assistenza sociale, fra cui le rette per i ricoveri di anziani in strutture.

A luglio scorso il consiglio comunale aveva approvato il Documento unico di programmazione (Dup) per il periodo 2019-2021 oltre che il Bilancio triennale. Le variazioni, come scrive il sindaco Antonio Bevilacqua, nella sua proposta alla giunta, «è stata verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019 per impinguare alcuni capitoli di bilancio la cui capienza è insufficiente a garantire determinati servizi».

