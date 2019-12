Nasce a Enna il gruppo consiliare di Italia Viva

È stato tenuto a battesimo ieri sera il neo nato gruppo consiliare di Italia Viva in seno al civico consesso ennese. Alla presenza del capogruppo al Senato, Davide Faraone, del capogruppo all'ARS, Nicola D'Agostino, della senatrice Valeria Sudano, dell'On. Luca Sammartino e del parlamentare regionale Edy Tamajo ha mosso i suoi primi passi la rappresentanza consiliare del capoluogo della nuova formazione politica voluta da Matteo Renzi che sarà firmata da sei consiglieri comunali: Rosalinda Campanile, Miriam Colaleo, Emilia Lo Giudice, Giusy Macaluso, Peppe La Porta e il Presidente del Consiglio Comunale Ezio De Rose. A questi si aggiungono il Vice Sindaco Ilaria Marazzotta e gli assessori Paolo Gargaglione e Salvina Russo.

Ad aprire l'incontro con la stampa l'ex parlamentare regionale Mario Alloro che ha sottolineato l'importanza della nascita di questo nuovo gruppo consiliare che farà sicuramente da traino per l'organizzazione del partito a Enna e in provincia, dando un punto di riferimento a tutti coloro che vorranno dare un contributo a quella che rappresenta una vera e propria sfida politica. Nel corso del suo intervento l'Assessore Gargaglione si è detto sicuro della immediata crescita del partito che si candida seriamente ad essere il primo partito cittadino. Dal canto loro le rappresentanze istituzionali presenti hanno assicurato tutto il loro sostegno al percorso iniziale della nuova formazione politica, con il Sen. Davide Faraone che ha sottolineato come "per avere agibilità politica è stato necessario creare un nuovo contenitore".

L'On. D'Agostino, nel corso del suo intervento, ha evidenziato l'importanza che la nuova forza politica abbia deciso di sostenere la ricandidatura dell'attuale sindaco Maurizio Dipietro e l'impegno affinché risulti la prima forza politica in città.

© Riproduzione riservata