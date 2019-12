Ragalbuto, impianti sportivi da recuperare: il Comune cerca fondi

Riqualificare gli impianti sportivi di contrada Piano Arena e realizzare interventi sulle strade. È quanto si propone l'amministrazione comunale di Regalbuto, guidata da Francesco Bivona che, per l'impiantistica ha chiesto un mutuo al credito sportivo, mentre per la viabilità sta procedendo con l'affidamento di studi geologici, in modo da procedere ad altri bandi regionali.

In merito agli impianti sportivi, l'amministrazione Bivona ha posto attenzione alla realizzazione, nell'impianto di Piano Arena, di una nuova pista di atletica a sei corsie per un importo complessivo di 500 mila euro. La redazione del progetto è stata affidata ad un tecnico esterno, l'ingegnere Paolo Vicari, dato che, come si legge della delibera di giunta di approvazione del progetto esecutivo, «l'ufficio tecnico allo stato attuale non può predisporre un progetto per i lavori citati, in quanto si sta già occupando di numerosi altri progetti e finanziamenti vari, nonché per carenza di specifica qualifica».

Il Comune intende riqualificare la pista di atletica con un progetto dall'importo economicamente sostenibili.

