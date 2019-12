Comune di Enna, approvato il bilancio: lunedì l'assunzione dei precari

Il bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2018 ha ottenuto il voto favorevole e unanime, del consiglio comunale e questo consentirà, lunedì, la firma del contratto per 92 Asu che saranno stabilizzati. A votare a favore, nella seduta del pomeriggio di giovedì, anche i due consiglieri del M5S che però sottolineano: «La stabilizzazione dei precari unica motivazione del nostro voto favorevole al bilancio consolidato».

I lavori d'aula si erano aperti con l'ampia e dettagliata relazione dell'assessore al Bilancio Ilaria Marazzotta a cui era seguito l'intervento del presidente del collegio dei revisori dei conti, Riccobene, era quindi seguito il dibattito e quindi, preceduto dalla dichiarazione di voto, l'approvazione del documento economico finanziario.

«Se dall'approvazione del bilancio consolidato non fosse dipesa la stabilizzazione dei precari - sottolineano i consiglieri Cinzia Amato e Davide Solfato - il nostro voto sarebbe stato senz'altro contrario. Non condividiamo nulla del modo di gestire la cosa pubblica da parte di questa giunta, che si comporta come se il comune fosse casa propria piuttosto che di tutti e il consiglio che si è consumato ieri (venerdì ndr) ne è stata l'ennesima dimostrazione. Non sfuggirà ai più, infatti il debito fuori bilancio riguardante la condanna al Comune per condotta antisindacale, in riferimento al quale l'assessore al ramo ha cercato pateticamente di sminuire la responsabilità dell'amministrazione».

