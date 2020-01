Rifiuti a Barrafranca, tassa sempre più cara: la minoranza insorge

La polemica non manca in conseguenza dell'approvazione, nella seduta consiliare del 31 dicembre scorso, della Tassa rifiuti 2019 che è passata con un Piano in aumento di 500 mila euro.

Ad insorgere sono stati, con un documento, i consiglieri di opposizione Alessandro També, Katia Baglio, Jasmine Barresi, Kevin Cumia, Clorinda Perri, Salvatore Cumia, Giuseppe Ferrigno, che avevano disertato la seduta consiliare tentando di fare mancare il numero legale e sono molti critici nei confronti dell'amministrazione Accardi.

Parlano di colpo «alla schiena» ai cittadini «mentre erano intenti a prepararsi per i festeggiamenti di fine anno», riferendosi alla data dell'approvazione che è quella del 31 dicembre scorso.

Già nei giorni scorsi, nel discorso di fine anno, il sindaco Fabio Accardi aveva parlato delle difficoltà economico - finanziarie della città e della difficoltà a garantire i servizi anche minimi e il pagamento degli stipendi ai dipendenti.

