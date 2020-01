Rifiuti a Piazza Armerina, da domani riprende la raccolta dell'organico

Riprende, da domani, la raccolta dei rifiuti organici compostabili, l'umido che i cittadini di Piazza Armerina hanno dovuto tenere a casa forzatamente dallo scorso 10 gennaio perché non c'era l'impianto in cui conferire l'umido e quindi la raccolta della frazione organica dei rifiuti è stata sospesa. «Si informa la cittadinanza che lunedì prossimo, 13 gennaio, riprenderà - si legge nel sito istituzionale del comune in una nota dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nino Cammarata - che il servizio di raccolta dei rifiuti umidi compostabili».

«Il servizio - assicura la nota - seguirà il calendario abituale e il rifiuto organico sarà raccolto nella prima mattinata di lunedì e venerdì. Si ricorda che l'esposizione del rifiuto, nella raccolta porta a porta, deve avvenire dalle 22,00 della sera precedente, sino alle 7,00 della giornata di raccolta. Per garantire una buona qualità della raccolta, è necessario di esporre rifiuti esclusivamente organici, in sacchetti compostabili. Sarà sufficiente utilizzare quelli normalmente forniti dai supermercati».

Insomma la raccolta riprende regolarmente dopo che per molti giorni i piazzesi sono stati impossibilitati a liberarsi della frazione organica dei rifiuti. Infatti è saltato il ritiro dell'umido nella giornata di venerdì 10 gennaio ma in realtà gli abitanti di Piazza Armerina avevano l'umido in casa già da diversi giorni prima.

