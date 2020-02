Piazza Armerina, la giunta ha deliberato il dissesto finanziario

Sembrava inevitabile e cosi, difatti, è stato e giovedì sono state avviate le pratiche per la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune. Si aspetta il comizio che il sindaco Nino Cammarata terrà domani in piazza Villari per spiegare la situazione ai cittadini.

Giovedì la Giunta con propria delibera ha avviato l'iter, adesso dovranno esprimersi i Revisori dei conti e il consiglio comunale. «Il dissesto - spiega Alessio Cugini, assessore al Bilancio - è un risultato che non volevamo, e che abbiamo tentato di evitare in ogni modo».

Da molti mesi il Comune piazzese è impegnato nella difficile battaglia di salvataggio delle casse comunali. Ai primi dello scorso maggio il consiglio comunale approvando il Bilancio consuntivo del 2017, dopo due anni, aveva di fatto confermato un disavanzo da 7 milioni di euro.

