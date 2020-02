Piazza Armerina, il sindaco: "C'è il dissesto ma la città stia tranquilla"

Nel comizio alla città di domenica sera, il sindaco Nino Cammarata ha precisato che con il dissesto finanziario, dichiarato recentemente, non cambierà nulla per i cittadini e ha ribadito quali sono state le cause che hanno portato il bilancio comunale in rosso addebitando intero la responsabilità alla passata amministrazione e individuando nel 2015, l'anno degli errori che hanno portato al buco di bilancio che supera i 7 milioni di euro.

A stabilire le responsabilità sarà comunque un processo che, come ha ricordato Cammarata, vede imputati i precedenti amministratori.

Il sindaco Cammarata ha rivendicato il lavoro della sua amministrazione che «nel giro di un anno e mezzo ha saputo portare oltre 10 milioni di euro da spendere in opere pubbliche contro i 10 milioni che la giunta precedente, secondo quanto affermato dagli stessi ex amministratori, aveva portato in 5 anni».

