Enna, Bruno e Salerno pronti a sfidare il sindaco Dipietro

Saranno 6, compreso il capoluogo, i Comuni ennesi impegnati la prossima primavera a rinnovare le proprie amministrazioni comunali, eleggendo sindaco e consiglio comunale. Il 24 maggio si tornerà al voto per eleggere i vertici amministrativi ad Enna, unico Comune in cui è previsto l'eventuale ballottaggio fissato per il 7 giugno, Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera, dove il turno di voto sarà unico. Ad Enna a correre della poltrona di sindaco dovrebbero essere in 5.

Liste dei candidati e apparentamenti potranno essere presentati dal ventottesimo al ventiquattresimo giorno prima del voto, quindi significa alla fine di aprile, ma già l'attività preparatoria ferve fra riunioni ed incontri e le notizie si rincorrono fra certezze ed indiscrezioni.

Ad Enna l'attuale sindaco Maurizio Dipietro ha confermato, già da tempo, che si candiderà per il secondo mandato, la sua corsa non sarà solitaria, infatti poco meno di un mese fa ha sciolto la riserva Maurizio Bruno con il progetto Civ.Es., e poi sembra scontata, ma non è stata ancora ufficializzata, la candidatura di Cataldo Salerno, di recente dimessosi dalla presidenza dell'Università Kore, inoltre si starebbe lavorando ad un progetto unitario fra Lega, Forza Italia, Fratelli D'Italia e Udc per sostenere, questa l'ipotesi più accreditata, come candidato sindaco Giuseppe Savoca. Si fa poi sempre più insistente il nome del senatore pentastellato Fabrizio Trentacoste.

L'articolo nell'edizione di Enna del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE