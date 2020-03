Coronavirus, il sindaco di Enna in diretta Facebook: "Nessuno può entrare in città"

Dopo l'escalation di casi positivi al coronavirus ad Enna, il sindaco Maurizio Dipietro ha annunciato in diretta Facebook di voler vietare gli ingressi in città. Nell'intera provincia sono stati accertati 41 casi di Covid-19 mentre manca ancora l’esito di molti tamponi effettuati negli ultimi giorni.

Per questo motivo Dipietro ha detto di voler vietare l’entrata in città, anche a coloro che per motivi di lavoro, fino a questa mattina sono arrivati a Enna da altri comuni dell’hinterland. Intanto che anche un medico originario del catanese che presta servizio al pronto soccorso dell’Umberto I è risultato positivo ed è in quarantena.

Oggi pomeriggio la Regione aveva istituito le zone rosse per i comuni di Agira, nell'Ennese, e Salemi, in provincia di Trapani.

